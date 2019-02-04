Son Dakika Haberleri: Enflasyon, Ocak Ayında Yüzde 1,06 Artarken, Yıllık Bazda Yüzde 20,35 Oldu.

Enflasyon, Ocak Ayında Yüzde 1,06 Artarken, Yıllık Bazda Yüzde 20,35 Oldu.

33 dakika önce

Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu.

Enflasyon, Ocak Ayında Yüzde 1,06 Artarken, Yıllık Bazda Yüzde 20,35 Oldu., System.String[]
Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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