Enflasyon, Ocak Ayında Yüzde 1,06 Artarken, Yıllık Bazda Yüzde 20,35 Oldu.
33 dakika önce
Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu.
Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:03 Kaynak: AA
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