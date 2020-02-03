Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu - Son Dakika Ekonomi

Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu

6 saat önce

Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu, System.String[]

Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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