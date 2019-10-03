Son Dakika Haberleri: Enflasyon öncesi dolar 5,70'in üzerinde
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Enflasyon öncesi dolar 5,70'in üzerinde

1 saat önce

Piyasaların enflasyon rakamlarına odaklandığı günde dolar, ilk işlemlerde 5,70 liranın hemen üzerinde değerleniyor.

Enflasyon öncesi dolar 5,70'in üzerinde, System.String[]

Piyasaların enflasyon rakamlarına odaklandığı günde dolar, ilk işlemlerde 5,70 liranın hemen üzerinde değerleniyor. Euro ise 6,25 lira seviyelerinde.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:21 
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