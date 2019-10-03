Enflasyon öncesi dolar 5,70'in üzerinde
1 saat önce
Piyasaların enflasyon rakamlarına odaklandığı günde dolar, ilk işlemlerde 5,70 liranın hemen üzerinde değerleniyor.
Piyasaların enflasyon rakamlarına odaklandığı günde dolar, ilk işlemlerde 5,70 liranın hemen üzerinde değerleniyor. Euro ise 6,25 lira seviyelerinde.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:21
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Son Dakika: Enflasyon Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indi Yumurtanın ardından Irak'a mandalina ihracatı da durdu, tırlar gümrükten döndü TEB, "Hoş Geldin Kredisi"nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü