Enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2020 haziran döneminde yıllık yüzde 12,62, aylık yüzde 1,13; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık yüzde 6,17, aylık yüzde 0,69 arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2020 haziran döneminde yıllık yüzde 12,62, aylık yüzde 1,13; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık yüzde 6,17, aylık yüzde 0,69 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.


Yıllık en düşük artış yüzde 4,84 ile haberleşme grubunda gerçekleşti


Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,32 ile eğlence ve kültür, yüzde 9,74 ile ev eşyası ve yüzde 10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut oldu.


Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu


Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,70 ile konut, yüzde 0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,49 ile ulaştırma, yüzde 2,83 ile lokanta ve oteller ve yüzde 2,45 ile eğlence ve kültür oldu.


Haziran 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.


Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 11,95, aylık yüzde 1,86 arttı


İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,42 artış gerçekleşti.


Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi


Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,74 artış gösterdi.


Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 5,99 arttı


Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,19 imalatta yüzde 5,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,40, su temininde yüzde 7,30 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 6,14, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,04, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,00 artış, enerjide yüzde 5,00 azalış, sermaye malında yüzde 11,57 artış olarak gerçekleşti.


Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 0,51 arttı


Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,05, imalatta yüzde 0,51, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,03, su temininde yüzde 1,08 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,55, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,42 azalış; dayanıksız tüketim malında yüzde 0,15, enerjide yüzde 8,48, sermaye malında yüzde 0,83 artış olarak gerçekleşti.


Yıllık en yüksek azalış yüzde 55,59 ile ham petrol ve doğal gaz endeksinde gerçekleşti


Yıllık en fazla azalış; yüzde 55,59 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 28,24 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 23,35, tütün ürünleri yüzde 22,64, diğer mamul eşyalar yüzde 19,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


Aylık en yüksek azalış yüzde 5,14 ile diğer ulaşım araçları endeksinde gerçekleşti


Aylık en fazla azalış; yüzde 5,14 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 3,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 1,02 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 29,89, ham petrol ve doğalgaz yüzde 20,70, elektrik-gaz üretim ve dağıtımı yüzde 3,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:07 Kaynak: İHA

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