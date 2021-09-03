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Enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika

Enflasyon rakamları açıklandı

03.09.2021 10:10
Enflasyon rakamları açıklandı, System.String[]

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos ayında yıllık yüzde 19,25, aylık yüzde 1,12 arttı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos ayında yıllık yüzde 19,25, aylık yüzde 1,12 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış yüzde 1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,79 ile haberleşme, yüzde 7,47 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,75 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 22,91 ile ev eşyası ve yüzde 21,76 ile ulaştırma oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık düşüş gösteren ana gruplar yüzde 3,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,77 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ağustos ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,31 ile sağlık ve yüzde 0,58 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,27 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1,38 ile ev eşyası oldu.

Ağustos 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 59 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 49 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 307 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 18,46, aylık yüzde 0,74 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,14 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık yüzde 45,52, aylık yüzde 2,77 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,34 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 45,37 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,81, imalatta yüzde 45,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 48,39, su temininde yüzde 28,61 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 54,71, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,12, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,49, enerjide yüzde 59,39, sermaye malında yüzde 27,48 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık yüzde 1,24 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,72 imalatta yüzde 1,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,53, su temininde yüzde 0,90 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,12, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,94, enerjide yüzde 9,77, sermaye malında yüzde 0,45 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; yüzde 10,77 ile giyim eşyası, yüzde 12,38 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 12,73 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 100,27, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 92,19, ham petrol ve doğal gaz yüzde 82,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış; yüzde 3,11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,05 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 0,14 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 19,53, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 6,61, metal cevherleri yüzde 5,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Aralık, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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