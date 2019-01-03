Enflasyon Rakamları Açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2018 Aralık
döneminde aylık yüzde 0,40, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık yüzde 2,22 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Tüketici fiyat endeksi'de (TÜFE) (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış yüzde 1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 2,56, eğlence ve kültürde yüzde 0,25, haberleşmede yüzde 0,11 ve konutta yüzde 0,06 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış yüzde 31,36 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür yüzde 20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış yüzde 0,63 ile TRC2'de ( Şanlıurfa
, Diyarbakır
) oldu
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey
'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 23,53 ile TRA2 ( Ağrı
, Kars
, Iğdır
, Ardahan
) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 18,26 ile TR63 ( Hatay
, Kahramanmaraş
, Osmaniye
) bölgesinde gerçekleşti.
Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Yurt içi üretici fiyat endeksi
Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,22 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,01 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,46, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,56, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 8,47 ve su sektöründe yüzde 0,13 düşüş olarak gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş ham petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleşti
Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 22,56 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 13,14 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,47 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 1,99, içecekler yüzde 1,74, diğer ulaşım araçları yüzde 1,59 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüş enerji sektöründe gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Aralık ayında aylık en fazla düşüş yüzde 8,91 ile enerji sektöründe gerçekleşti. - İSTANBUL