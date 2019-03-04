Son Dakika Haberleri: Enflasyon Rakamları Açıklandı

Enflasyon Rakamları Açıklandı

39 dakika önce

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Türkiye geneli ve bölgede şubatta aylık bazda yüzde 0,16 oldu.

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Türkiye geneli ve bölgede şubatta aylık bazda yüzde 0,16 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, TÜFE Şubat 2019 değişim oranlarından yararlanarak TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi verilerini yayımladı.


TÜFE şubat ayında bir önceki aya göre değişim oranı Türkiye genelinde ve bölgede yüzde 0,16 olarak gerçekleşti.


Türkiye geneli için, şubat ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,23 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti. Aynı dönemde bölgede TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,73 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 19,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,69 oranında artış gerçekleştirdi.


TÜFE' de şubat ana harcama gruplarına bakıldığında bölgede aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,49 ile "sağlık" grubunda gerçekleşti, bunu yüzde 2,44 ile "eğitim" grubu, yüzde 1,02 "ulaştırma" ve yüzde 0,53 ile "gıda ve alkolsüz İçecekler" grubu izledi.


Türkiye geneli için şubat 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 154 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.


Bölgede şubat fiyatı en çok artan ürünler maydanoz, salatalık ve mandalina fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler domates, kaban yünlü (erkek için) ve çarliston biber oldu.

TÜFE' de Türkiye geneline bakıldığında şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler marul, maydanoz ve kırmızı lahana, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler kazak (erkek için), domates ve kaban (kadın için) oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:52 Kaynak: AA

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