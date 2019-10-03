Son Dakika Haberleri: Enflasyon rakamları açıklandı
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Enflasyon rakamları açıklandı

37 dakika önce

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 0,99, yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,13 arttı.

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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 0,99, yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,13 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.


Aylık en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda oldu


Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.


Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu


Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,53 ve haberleşmede yüzde 0,07 düşüş gerçekleşti.


Yıllık en fazla artış yüzde 43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti


TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15,41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,98, lokanta ve oteller yüzde 14,87 ve eğitim yüzde 14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.


Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,99 arttı


İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gerçekleşti.


Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.


Yurt içi üretici fiyat endeksi


Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,44 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,86 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,05 düşüş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,02 artış, su temini sektöründe yüzde 0,23 artış olarak gerçekleşti.


Aylık en fazla artış tütün ürünlerinde gerçekleşti


Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 5,46 ile tütün ürünleri, yüzde 4,12 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,08 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 9,53, diğer ulaşım araçları yüzde 3,79, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,60 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.


Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti


Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Eylül ayında aylık en fazla artış yüzde 2,70 ile enerjide gerçekleşti. - İSTANBUL

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:09 Kaynak: İHA
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