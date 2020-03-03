Enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2020 Şubat döneminde yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 9,26, aylık yüzde 0,48 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Şubat tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,94 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 2,27 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,98 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,01 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 4,83 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,38 ile ulaştırma ve yüzde 0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,03 ile sağlık ve yüzde 0,86 ile eğitim oldu. Şubat 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 146 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 248 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 11,10 ARTTI, AYLIK DEĞİŞMEDİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre değişim olmazken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,08 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,18 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 8,52 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12,26, imalatta yüzde 8,52, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,24, su temininde yüzde 5,27 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 6,46, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,40, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,77, enerjide yüzde 12,34, sermaye malında yüzde 9,55 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 0,66 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,44, imalatta yüzde 0,66 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,38, su temininde yüzde 0,07 azalış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,29, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,30, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,94 artış, enerjide yüzde 4,17 azalış, sermaye malında ise yüzde 0,93 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 0,14 İLE KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en düşük artış; yüzde 0,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 1,48 ile giyim eşyası, yüzde 1,52 ile kömür ve linyit olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 51,88, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20,05, metal cevherleri yüzde 19,96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 8,96 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aylık en fazla azalış; yüzde 8,96 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 7,62 ile tütün ürünleri, yüzde 2,38 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 3,36, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 3,16, ana metaller yüzde 2,30 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)