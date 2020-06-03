Enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2020 mayıs döneminde yıllık yüzde 11,39, aylık yüzde 1,36; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de aynı dönemde yıllık yüzde 5,53, aylık yüzde 1,54 arttı.

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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2020 mayıs döneminde yıllık yüzde 11,39, aylık yüzde 1,36; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de aynı dönemde yıllık yüzde 5,53, aylık yüzde 1,54 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi tüketici fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,10 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 2,98 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 3,74 ile eğlence ve kültür, yüzde 6,69 ile ulaştırma ve yüzde 7,68 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,45 ile konut oldu.

AYLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 0,16 İLE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı mayıs ayında azalış gösteren ana grup olmadı. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller, yüzde 0,22 ile sağlık ve yüzde 0,24 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma ve yüzde 1,92 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 11,21, AYLIK YÜZDE 1,52 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,14 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 4,98 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 3,63, imalatta yüzde 4,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,49, su temininde yüzde 6,61 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 6,09, dayanıklı tüketim malında yüzde 14,90, dayanıksız tüketim malında yüzde 9,01 artış, enerjide yüzde 11,92 azalış, sermaye malında yüzde 10,27 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,62 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,74 azalış,imalatta yüzde 1,62, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,46 artış, su temininde yüzde 0,61 azalış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,44, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,45, enerjide yüzde 1,73, sermaye malında yüzde 1,34 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 61,57 İLE HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en fazla azalış; yüzde 61,57 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 51,27 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 23,24, tütün ürünleri yüzde 22,38, diğer mamul eşyalar yüzde 20,55 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 32,31 İLE HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aylık en fazla azalış; yüzde 32,31 ile ham petrol ve doğal gaz ürünleri, yüzde 1,56 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 0,61 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,93, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 4,54, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 3,57 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika

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