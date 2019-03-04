Enflasyon rakamları bekleniyor
40 dakika önce
Cuma günü 5.40 seviyesine atak yapan dolar/TL, enflasyon verisinin izleneceği haftanın ilk işlem gününe 5.37 civarından başladı.
Cuma günü 5.40 seviyesine atak yapan dolar/TL, enflasyon verisinin izleneceği haftanın ilk işlem gününe 5.37 civarından başladı. Piyasalarda ayrıca yoğun haber akışı takip ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:00
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