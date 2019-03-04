Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti. Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor. ÜFE'deki ciddi düşüş de, enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.



TANZİM SATIŞ ETKİSİ



"Gıda enflasyonun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen, beklentilerin altında kalması Tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir" diyen Albayrak, şunları söyledi:



"Önümüzdeki süreç için enflasyon açısından çok daha iyimseriz. Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. 2019'u YEP'teki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam."



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu

Pelin Akil'in Baby Shower Partisi'ne Dostları Akın Etti!

Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek

Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu