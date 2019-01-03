Son Dakika Haberleri: Enflasyon Rakamlarının Yankıları

Enflasyon Rakamlarının Yankıları

2 saat önce

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, enflasyonda geçen ay başlayan yavaşlama ve aralık ayında kaydedilen düşüşün sevindirici olduğunu bildirdi.

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, enflasyonda geçen ay başlayan yavaşlama ve aralık ayında kaydedilen düşüşün sevindirici olduğunu bildirdi.

ATSO Başkanı Davut Çetin ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, normal koşullar altında enflasyonun yılın son aylarında baz etkisiyle düşerek yüzde 17 düzeyine gerilemesinin genel beklenti olduğunu belirtti.

Ancak önümüzdeki aylarda birçok faktörün önemli olacağını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Enflasyonda geçen ay başlayan yavaşlama ve aralık ayında kaydedilen düşüş sevindirici. Petrol fiyatı dolar bazında ekim ayından bugüne yüzde 35 düşmüştür, bu düşüş döviz kuruna bağlı olarak önümüzdeki aylarda yurt içi enflasyonu da olumlu etkileyecektir. Dış finansman kaynağı sağlanarak reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanması önemli hale gelmektedir."

ATB Başkanı Çandır

ATB Başkanı Ali Çandır da Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de enflasyonun ülke geneline paralel seyrettiğini belirterek, "Aylık olarak yüzde - 0,64 ilan edilen bölgemiz enflasyonu, ülke enflasyonundan yaklaşık yüzde 50 daha düşük olmuştur." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:29 Kaynak: AA

Çandır, Antalya, Ekonomi
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