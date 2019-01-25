Enflasyon Raporu 2019-I Bilgilendirme Toplantısı 30 Ocak'ta Ankara'da Yapılacak
47 dakika önce
Enflasyon Raporu 2019-I Bilgilendirme Toplantısı, 30 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak.
Enflasyon Raporu 2019-I Bilgilendirme
Toplantısı, 30 Ocak 2019 tarihinde
Ankara'da yapılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, "Enflasyon Raporu 2019-I"in 30 Ocak 2019 Çarşamba günü yayımlanacağı, raporun tanıtımı
amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.
Açıklamada, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:27 Kaynak: AA
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