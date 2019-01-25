Son Dakika Haberleri: Enflasyon Raporu 2019-I Bilgilendirme Toplantısı 30 Ocak'ta Ankara'da Yapılacak

Enflasyon Raporu 2019-I Bilgilendirme Toplantısı 30 Ocak'ta Ankara'da Yapılacak

47 dakika önce

Enflasyon Raporu 2019-I Bilgilendirme Toplantısı, 30 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Enflasyon Raporu 2019-I Bilgilendirme Toplantısı 30 Ocak'ta Ankara'da Yapılacak, System.String[]
Enflasyon Raporu 2019-I Bilgilendirme
Toplantısı, 30 Ocak 2019 tarihinde
Ankara'da yapılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, "Enflasyon Raporu 2019-I"in 30 Ocak 2019 Çarşamba günü yayımlanacağı, raporun tanıtımı
amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:27 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, Ekonomi
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