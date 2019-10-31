Son Dakika Haberleri: Enflasyon Raporu 2019-IV
Son Dakika Güncel Enflasyon Raporu 2019-IV

Enflasyon Raporu 2019-IV

6 saat önce

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2019 sonunda yüzde 11,2 ile yüzde 12,8 aralığında (orta noktası yüzde 12), 2020 sonunda ise yüzde 5,3 ile yüzde 11,1 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir.

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2019 sonunda yüzde 11,2 ile yüzde 12,8 aralığında (orta noktası yüzde 12), 2020 sonunda ise yüzde 5,3 ile yüzde 11,1 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir." dedi.

Enflasyon Raporu 2019-IV

Murat Uysal, TCMB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 13,9'dan yüzde 12'ye revize etti
Gökçebey Belediye Başkanı'nın oğlu resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçlarından gözaltına alındı Adnan Oktar'ın 'Mehdilik' iddiasına 'Kedicik' lakaplı Alev Babuna'dan kaşık dansı savunması Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 17:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enflasyon Raporu 2019-IV
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]