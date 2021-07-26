Enflasyon Raporu 2021-III Bilgilendirme Toplantısı 29 Temmuz 2021 Tarihinde Ankara'da Yapılacaktır - Son Dakika

Enflasyon Raporu 2021-III Bilgilendirme Toplantısı 29 Temmuz 2021 Tarihinde Ankara'da Yapılacaktır

Enflasyon Raporu 2021-III Bilgilendirme Toplantısı 29 Temmuz 2021 Tarihinde Ankara\'da Yapılacaktır
Son Güncelleme: 26.07.2021 19:18

Sayı: 2021-3226 Temmuz 2021Enflasyon Raporu 2021-III Bilgilendirme Toplantısı 29 Temmuz 2021 Tarihinde Ankara'da Yapılacaktır Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-III'ün tanıtımı amacıyla 29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 10.

Sayı: 2021-32

26 Temmuz 2021

Enflasyon Raporu 2021-III Bilgilendirme Toplantısı 29 Temmuz 2021 Tarihinde Ankara'da Yapılacaktır Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-III'ün tanıtımı amacıyla 29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 10. 30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir.

Toplantı İnternet sitemizde bu sayfadan ve Bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacaktır.

Bilgilendirme toplantısını takip edecek basın mensupları ve ekonomistlerin isimlerini 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 16. 00'ya kadar basin@tcmb. gov. tr elektronik posta adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantı Programı: 10. 30 - 11. 00: Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun Enflasyon Raporu 2021-III'ün Tanıtımına İlişkin Sunumu

11. 00 - 11. 30: Soru-Cevap Bölümü

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İletişim Ayrıntılı bilgi için basin@tcmb. gov. tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

Kaynak: Habermetre

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon Raporu, Şahap Kavcıoğlu, Ankara, Son Dakika

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