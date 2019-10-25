Son Dakika Haberleri: Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak
Son Dakika Ekonomi Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak.

Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak.


TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-IV"ün 31 Ekim'de yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.


Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Merkez Bankasının İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da bir sunum yapacağı kaydedildi.


Enflasyon Raporu 2019-IV Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun kurmayları ile İYİ Partililer atıştı
İstanbul Havalimanı'nda yanan polis aracının hasarını kim karşılayacak? İstanbul'da çocuk istismarı: 8 kişi gözaltında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını birlikte kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 16:43:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]