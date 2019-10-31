Enflasyon raporu bugün açıklanıyor
1 saat önce
TCMB Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu saat 10: 00'da açıklayacak.
TCMB Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu saat 10: 00'da açıklayacak. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesi beklenirken, Uysal'ın vereceği mesajlar önemli...
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:02
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