Son Dakika Haberleri: Enflasyon raporu bugün açıklanıyor
Son Dakika Ekonomi Enflasyon raporu bugün açıklanıyor

Enflasyon raporu bugün açıklanıyor

1 saat önce

TCMB Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu saat 10: 00'da açıklayacak.

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TCMB Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu saat 10: 00'da açıklayacak. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesi beklenirken, Uysal'ın vereceği mesajlar önemli...

Murat Uysal, TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:02 
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