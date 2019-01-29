Enflasyon raporu öncesi dolar 5.35 seviyesinde
1 saat önce
Yarın açıklanacak yılın ilk enflasyon raporu öncesinde dolar/TL yukarı yönlü hareket ediyor.
Yarın açıklanacak yılın ilk enflasyon raporu öncesinde dolar/TL yukarı yönlü hareket ediyor. Piyasalar ayrıca Fed faiz kararını bekliyor. Uzmanlar, Nomura'nın TL'de kısa pozisyonlarını kapattığına yönelik raporun başka yatırımcıları da harekete geçirmiş olabileceğini söylüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34
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