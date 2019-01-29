Son Dakika Haberleri: Enflasyon raporu öncesi dolar 5.35 seviyesinde

Enflasyon raporu öncesi dolar 5.35 seviyesinde

1 saat önce

Yarın açıklanacak yılın ilk enflasyon raporu öncesinde dolar/TL yukarı yönlü hareket ediyor.

Enflasyon raporu öncesi dolar 5.35 seviyesinde, System.String[]
Yarın açıklanacak yılın ilk enflasyon raporu öncesinde dolar/TL yukarı yönlü hareket ediyor. Piyasalar ayrıca Fed faiz kararını bekliyor. Uzmanlar, Nomura'nın TL'de kısa pozisyonlarını kapattığına yönelik raporun başka yatırımcıları da harekete geçirmiş olabileceğini söylüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti Hadise, O Ses Türkiye'nin Finalinde 22 Bin TL Değerinde Kıyafet Giydi

Usta Oyuncu Nuri Alço'dan Olay İtiraf: Ayşen Gruda'nın Cenazesinde 5 Bin Liram Çalındı Hiç Geliri Olmayan Çocuklar ile %40 ve Üzeri Engellilere Devlet Tarafından 817 Lira Maaş Ödeniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:21:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enflasyon raporu öncesi dolar 5.35 seviyesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]