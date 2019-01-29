Enflasyon raporu öncesi dolar 5.35 seviyesinde

Yarın açıklanacak yılın ilk enflasyon raporu öncesinde dolar/TL yukarı yönlü hareket ediyor.

Yarın açıklanacak yılın ilk enflasyon raporu öncesinde dolar/TL yukarı yönlü hareket ediyor. Piyasalar ayrıca Fed faiz kararını bekliyor. Uzmanlar, Nomura'nın TL'de kısa pozisyonlarını kapattığına yönelik raporun başka yatırımcıları da harekete geçirmiş olabileceğini söylüyor.

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