Son Dakika Haberleri: Enflasyon sepeti güncellendi

Enflasyon sepeti güncellendi

1 saat önce

TÜİK, enflasyon sepeti bu yıl, 418 madde, 895 madde çeşidini kapsayacak.

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TÜİK, enflasyon sepeti bu yıl, 418 madde, 895 madde çeşidini kapsayacak. Sepette 28 bin 711 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan her ay 544 bin 256 fiyat derlenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:07 

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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