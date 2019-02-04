Enflasyon sepeti güncellendi
1 saat önce
TÜİK, enflasyon sepeti bu yıl, 418 madde, 895 madde çeşidini kapsayacak.
TÜİK, enflasyon sepeti bu yıl, 418 madde, 895 madde çeşidini kapsayacak. Sepette 28 bin 711 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan her ay 544 bin 256 fiyat derlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:07
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