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Enflasyon sonrası 'ölçülü' faiz indirimi beklentisi
11 dakika önce
Ekonomistler, enflasyonun şubatta piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleştiğini belirterek, 19 Mart'taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında daha ölçülü faiz indirimi gelebileceği öngörüsünde bulunuyor.
Ekonomistler, enflasyonun şubatta piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleştiğini belirterek, 19 Mart'taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında daha ölçülü faiz indirimi gelebileceği öngörüsünde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:07
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