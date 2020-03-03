Enflasyon sonrası 'ölçülü' faiz indirimi beklentisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enflasyon sonrası 'ölçülü' faiz indirimi beklentisi - Son Dakika Ekonomi

Enflasyon sonrası 'ölçülü' faiz indirimi beklentisi

11 dakika önce

Ekonomistler, enflasyonun şubatta piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleştiğini belirterek, 19 Mart'taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında daha ölçülü faiz indirimi gelebileceği öngörüsünde bulunuyor.

Enflasyon sonrası 'ölçülü' faiz indirimi beklentisi , System.String[]

Ekonomistler, enflasyonun şubatta piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleştiğini belirterek, 19 Mart'taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında daha ölçülü faiz indirimi gelebileceği öngörüsünde bulunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:07 
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