Son Dakika Haberleri: Enflasyon, Şubat Ayında Yüzde 0,16 Artarken, Yıllık Bazda Yüzde 19,67 Oldu.

Enflasyon, Şubat Ayında Yüzde 0,16 Artarken, Yıllık Bazda Yüzde 19,67 Oldu.

22 dakika önce

Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu.

Enflasyon, Şubat Ayında Yüzde 0,16 Artarken, Yıllık Bazda Yüzde 19,67 Oldu., System.String[]
Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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