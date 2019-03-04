Enflasyon, Şubat Ayında Yüzde 0,16 Artarken, Yıllık Bazda Yüzde 19,67 Oldu.
22 dakika önce
Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu.
Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:05 Kaynak: AA
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