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Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu
14 dakika önce
Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:02 Kaynak: AA
Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu
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