Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu - Son Dakika Ekonomi

Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu

14 dakika önce

Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu.

Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu, System.String[]

Enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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