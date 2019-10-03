Son Dakika Haberleri: Enflasyon tek haneye indi
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Enflasyon tek haneye indi

41 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları eylül ayında aylık bazda yüzde 0,99 artış gösterirken, yıllık TÜFE yüzde 15,01'den yüzde 9,26'ya geriledi. Böylece beklentilerden daha az yükselen enflasyon tek haneye inmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:06 
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