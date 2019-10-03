Enflasyon tek haneye indi
41 dakika önce
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları eylül ayında aylık bazda yüzde 0,99 artış gösterirken, yıllık TÜFE yüzde 15,01'den yüzde 9,26'ya geriledi. Böylece beklentilerden daha az yükselen enflasyon tek haneye inmiş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:06
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