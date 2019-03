Enflasyon Tekrar 6-7'lere Düşecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyon tekrar 6-7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 19-20 buralarda enflasyon yakışmaz. Bunu da aşacağız. Enflasyonun hararetini inşallah daha da düşüreceğiz" dedi. Artvin Mitingi sonrasında geceyi Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinde geçiren Erdoğan, bugün öğle saatlerinde evinden çıkarak Rize Meydanı'nda hemşehrileri ile buluştu. Konuşmasına "Has bahçe içinde gülümsün Rize. Gönül gözüm, gönül dilimsin Rize. Senin yüreğimde ayrı yerin var, baba ocağımsın, ilimsin Rize. Baba ocağım ana yurdum Rize" diyerek başlayan ve hemşehrilerini selamlayan Erdoğan, Rize sevdasını okuduğu şiirlerle dile getirdi. Dün Ardahan ve Artvin'in ardından memleketi Rize'ye geldiğini kaydeden Erdoğan, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Rize'den rekor oy beklediğini söyledi. "Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor" diyen Erdoğan "Kim onluduğunu anlıyorsunuz. Kim onlar malum. Rizeli bunlara fırsat verir mi ' Rizeli ülkesi ve evlatlarının istikbali söz konusu olduğunda mücadele safının en önünde yer alır mı ' Rize 31 Mart'ta istikrarımıza, istikbalimize, istiklalimize göz dikenlere bir kere daha ders veriyor muyuz? Milli İrade'ye sahip çıkıyormuyuz '...Cumhur ittifakının karşısında bir yanına Fetö'yü bir yanına PKK'yı alıp önüne de birkaç partiyi katanlara 31 Mart'ta derslerini veriyor muyuz'" şeklinde kalabalığa seslendi. Erdoğan, Millet İttifakı'na da seslenerek "Bay Kemal sen kimlerle kolkola gezdiğini görüyormusun ' Söz de İYİ Parti siz kimlerle olduğunuzu görüyormusunuz? Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın. Ah ah rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi ' Ah kardeşlerim ah !Ne hallere düştük ne hallere. Durmadan yatıyorlar kalkıyorlar Atatürk'ün Partisiyiz. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var. Bu CHP'ye 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya varmıyız ' Onun için Türkiye'nin neresinde benim Rizeli hemşerilerim varsa bunları telefonlarla arayacak mıyız? Hep seni arayıp, bu durumları anlatalım. Ne diyor; 'bizim arkamızda PKK, YPG var' diyor. Ah, hanımefendi, bizim arkamızda da halk var, hak var hak. Onların yolu o İmralı'daki terörist başına sırtını dayıyor. Ey gidi ey. İşte bunlara 31 Mart'ta gerek Batı'da, gerek Doğu-Güneydoğu'da gereken dersi inşallah hep beraber vereceğiz" diye konuştu.



"2020 YILININ SONUNDA ARTIK RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NINDAN RİZE'YE GELECEĞİZ"



Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nin yapımının devam ettiğini ve bitiş tarihi ile ilgili olarak dün Artvin'de resmi olarak 2022 tarihini verdiğini hatırlatarak "Ben artvin'de dün resmi olarak 2022'yi söyledim ama sonra müteahhit firmalarla görüştüm. 'Allah'ın izniyle fevkalade bir durum olmazsa 2020 yılı sonuna kadar da bitirebiliriz' dediler. 2020 yılının sonunda artık Rize-Artvin Havalimanı'nından Rize'ye geleceğiz" şeklinde konuştu.



"ÇAY BİTKİSİ GEN HAVUZUNU OLUŞTURUYORUZ"



Son 17 yılda ÇAYKUR tarafından Rize'de 10,6 milyon ton yaş çay alımı karşılığında üreticilere yaklaşık 11.3 katrilyon lira ödeme yapıldığını hatırlatan Erdoğan "İnşallah şimdi çay bitkisi gen havuzunu oluşturuyoruz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK ve Üniversitemizin beraber yürüttüğü bu proje ile en az 2 bin adet genotipi tarayacak 2 adet gen havuzu oluşturacağız. Türk-Alman Üniversitesi işbirliği ile yakın zamanda bir Teknoloji Geliştirme Merkezi kuracağız" bilgilerini paylaştı.



"ENFLASYONUN HARARETİNİ İNŞALLAH DAHA DA DÜŞÜRECEĞİZ"



Erdoğan, birilerinin şimdi işsizliğini dillerine doladığını kaydederek şunları söyledi:



"Türkiye'de hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkartarak cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz. Bunun yanında kadınlarımız ve gençlerimiz katkısıyla işgücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. Buna rağmen Türkiye'nin böyle bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl yüzde 6 oranında büyütmemiz vardır. Tabi bu durumdan rahatsız olanlar boy durmuyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Bu sebeple istihdamda bir miktar daralma ortaya çıktı. Hamdolsun ekonomik dalgalanmanın etkilerini önemli ölçüde kontrol altına aldık. Merkez Bankamız yeniden güçlenirken, inşallah daha ileriye gideceğiz. Enflasyon tekrar 6-7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 19-20 buralarda enflasyon yakışmaz. Bunu da aşacağız. Enflasyonun hararetini inşallah daha da düşüreceğiz. Milletimizi, vurguncuların, piyasa simsarlarının eline bırakmamak için tanzim satış uygulamalarını başlattık. Bay Kemal kuyruklar var kuyruklar diyor. Baş Kemal bu kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bunlar varlık kuyruğu."



"BU YIL SONU İTİBARİYLE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE BÜYÜK BİR HAMLEMİZ VAR"



"İnşallah bu yıl sonu itibariyle işsizlikle de mücadelede büyük bir hamlemiz var" diyen Erdoğan "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile beraber bir hamle yapıyoruz. 3 ay boyunca ücreti, sigortayı, primleri, vergileri biz üstleneceğiz. Burada TOBB da destek verecek. Tüm işverenlerimizle beraber yıl sonuna kadar 2,5 milyon işsize inşallah iş temin etmiş olacağız. Adımlarımız kararlı bir şekilde sürüyor. Tüm işverenlerimizi devletin kendilerine sergilediği bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum. Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanlarındayız. Bu anlayış ile desteğe ihtiyaç duyan girişimcilerimizin çalışanlarının 3 aylık ücretlerini kısa çalışma ödeneği kapsamında biz üstleniyoruz. İstihdam seferberliğini tüm valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, illerindeki, ilçelerindeki odalarımızla, borsalarımızla birlikte yürütecektir. 2017 yılındaki seferberliğimizde 1,5 milyonluk ilave bir istihdam başarısını yakalamıştık. Bu defa hedefimiz 2,5 milyon. Burası Türkiye. Burada iş var sloganıyla yürüttüğümüz bu seferberliği hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Hazine ve Maliye bakanlığımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz diğer kurumlarımız bu konuda hazırlıklarını tamamladılar. Şuanda ekiplerimiz sahada çalışıyor. İnşallah yakında müjdelerini almaya başlayacağız. Bu kampanyaya destek veren her işverenimiz sadece ülkesinin değil aynı zamanda kendisinin de geleceğine sahip çıkmış olacaktır. Türkiye'yi el birliği ile büyüttük. Bugünlere getirdik. İnşallah 2032 hedeflerine de yine aynı şekilde ulaştıracağız" şeklinde konuştu.



RİZE'DEN TÜRKİYE'YE İKİ BÜYÜK HABERİN MÜJDESİNİ VERDİ



Erdoğan, Rize'den Türkiye'ye 2 önemli haberin müjdesini vermek istediğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Birincisi tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın elektrik abonelikleriyle ilgilidir. Bu kapsamda elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, seracılık yapanlarda artık tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecek. Bu uygulama ile üreticilerimize yıllık 500 milyon liralık destek sağlamış oluyoruz. İkinci müjdemiz yeni sondaj gemimiz. Adını Fatih koyduğumuz ilk sondaj gemimiz halen Antalya açıklarında faaliyet gösteriyor. Yeni gemimizi aldık adını Yavuz olarak belirledik. Getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından Yavuz'da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. Yavuz aynı standartlara sahip dünyadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden biridir. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğalgaz ve petrol hatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Fatih ve Yavuz gemilerimiz bu doğrultuda atılmış önemli birer adımdır. Sondaj işi bir yönüyle hesap, kitap, teknik işidir, bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bizde araya araya inşallah bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarından müjdeli haberler alacağımız günleri inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum."



"CHP SADECE FETÖ VE BÖLÜCÜ ÖRGÜT İLE DEĞİL AYNI ZAMANDA KIBRIS RUMLARI İLE DE BERABER YÜRÜYOR"



CHP'nin bu çalışmalardan çok rahatsız olduğunu kaydeden Erdoğan "Korkuyor. ya bulursa diyor. Bulursak biz kazanacağız. Bu konuyu Rumların ağzıyla mecliste gündeme getirdiler. Öne sürdükleri iddialar Yunun gazetelerinde manşete çıktılar. Akdeniz'deki faaliyetlerimizden hazımsızlık duyan kim varsa hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken içerde böyle bir saldırıya maruz kalmamız gerçekten çok manidardır. Bu durum CHP'nin sadece FETÖ ve bölücü örgüt ile değil aynı zamanda Kıbrıs Rumları ile de beraber yürüdüğünü gösteriyor. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken onlar Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı dili konuşuyor, aynı saldırıları yapıyorlar. Şuanda bulunduğumuz cep telefonları ile iletişim yerli baz istasyonumuz ULAK tarafından sağlanıyor. Mitingimizi sosyal medyadaki yayınları ULAK baz istasyonları üzerinden gerçekleştiriliyor. Türkiye bunların eline kalsa inanın yerli ve milli baz istasyonlarımızı teker teker sökerler. Çünkü bunların sicili bozuk. Geçmişte Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması her alanda kendi ayakları üzerinde durması için atılan adımların hepsini bunlar engelledi. Engelleyemediklerini de tıpkı savunma sanayimizde tıpkı otomobilimizde yaptıkları gibi sabote ettiler" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Rize mitingi sonrasında Trabzon'a hareket etti.



