Enflasyon yüzde 70'e dayandı - Son Dakika
Üye Girişi

Enflasyon yüzde 70'e dayandı

05.05.2022 11:07
Enflasyon yüzde 70'e dayandı

TÜİK, Nisan 2022 Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

TÜİK, Nisan 2022 Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre enflasyon son bir ayda yüzde 7,25 artışla, yüzde 69,97 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; TÜFE'de 2022 Nisan ayında önceki aya göre yüzde 7,25, önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,31 ile sağlık ve yüzde 2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık 2022 Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 Nisan ayında önceki aya göre yüzde 5,58, önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,88, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,87 artış gerçekleşti.

DHA/TY

YORUMLAR
500
Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu Enag:  Yıllık Enflasyon Yüzde 156,86'ya Yükseldi Enag:  Yıllık Enflasyon Yüzde 156,86'ya Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Enflasyon yüzde 70'e dayandı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu
11:06 Kuyumcudan çuvalla altın çalan şüpheliler yakalandı!
11:00 Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı
10:58 Johnny Depp'ten eski eşiyle ilgili üçlü ilişki iddiası: Amber Heard, Elon Musk ve Cara Delevingne'nin görüntülerini mahkemeye sundu
04:31 Rusya'nın yeni planı ne? Donbas: Rusya neden Ukrayna'nın doğusunu çember altına almak istiyor?
10:53 Kanada hükümeti resmen onayladı! Uzayda suç işleyen cezasını Dünya'ya dönünce çekecek
10:50 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı?
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 11:25:40. #1.13#
SON DAKİKA: Enflasyon yüzde 70'e dayandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement