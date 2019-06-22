Enflasyona endeksli ürünlere ilgi artıyor

Döviz kuru, enflasyon gelişmeleri ve piyasa oynaklıkları başta olmak üzere birçok faktörün birlikte etkili olduğu dolarizasyonda yukarı yönlü eğilim sürerken, YP cinsinden mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 54,6'ya yükseldi.

Döviz kuru, enflasyon gelişmeleri ve piyasa oynaklıkları başta olmak üzere birçok faktörün birlikte etkili olduğu dolarizasyonda yukarı yönlü eğilim sürerken, YP cinsinden mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 54,6'ya yükseldi.

Haber Yayın Tarihi :

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı

7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor

İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler!

Özge Ulusoy'dan dikkat çeken paylaşım