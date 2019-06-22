Son Dakika Haberleri: Enflasyona endeksli ürünlere ilgi artıyor
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Enflasyona endeksli ürünlere ilgi artıyor

1 saat önce

Döviz kuru, enflasyon gelişmeleri ve piyasa oynaklıkları başta olmak üzere birçok faktörün birlikte etkili olduğu dolarizasyonda yukarı yönlü eğilim sürerken, YP cinsinden mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 54,6'ya yükseldi.

Enflasyona endeksli ürünlere ilgi artıyor, System.String[]
Döviz kuru, enflasyon gelişmeleri ve piyasa oynaklıkları başta olmak üzere birçok faktörün birlikte etkili olduğu dolarizasyonda yukarı yönlü eğilim sürerken, YP cinsinden mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 54,6'ya yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:53 
Ekonomi
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