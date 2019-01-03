Son Dakika Haberleri: “Enflasyonda düşüş kalıcı olmalı”

“Enflasyonda düşüş kalıcı olmalı”

1 saat önce

BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, vergi ve bazı tüketim kalemlerindeki indirimlerin enflasyonun düşüşünde etkili olduğunu söyledi.

“Enflasyonda düşüş kalıcı olmalı”, System.String[]
BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, vergi ve bazı tüketim kalemlerindeki indirimlerin enflasyonun düşüşünde etkili olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:05 

Ekonomi
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