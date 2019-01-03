“Enflasyonda düşüş kalıcı olmalı”
1 saat önce
BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, vergi ve bazı tüketim kalemlerindeki indirimlerin enflasyonun düşüşünde etkili olduğunu söyledi.
BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, vergi ve bazı tüketim kalemlerindeki indirimlerin enflasyonun düşüşünde etkili olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:05
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