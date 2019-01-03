"Enflasyonda Düşüş Kalıcı Olmalı"
1 saat önce
BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, vergi ve bazı tüketim kalemlerindeki indirimlerin enflasyonun düşüşünde etkili olduğunu söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu ise yüzde 20,30 oldu. Enflasyonda yaşanan düşüşü değerlendiren Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak, şunları söyledi:
"2018'de yaşanan gelişmelerle yükselen enflasyon, alınan önlemlerle Aralık ayında yüzde 0,40 azaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 20,30 oldu. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun aylık yüzde 0,23 düşmesi yönündeydi ve görünen o ki vergi indirimlerinin etkisi ile enflasyondaki düşüş biraz daha yüksek oldu. Beklentimiz bu düşüşün kalıcı olarak 2019 boyunca devam etmesidir. Vergi indirimlerinin sürmesi ile elektrik ve doğalgazdaki indirimin buna etkisi olacağını düşünüyorum. Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara inmesi ile Türkiye'nin daha önce yakaladığı büyüme rakamlarına ulaşacağına inanıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:09 Kaynak: Bültenler
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