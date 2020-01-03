"Enflasyonda tek hane için yoğun çaba lazım" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Enflasyonda tek hane için yoğun çaba lazım' - Son Dakika Ekonomi

"Enflasyonda tek hane için yoğun çaba lazım"

7 saat önce

Prof. Dr. Emre Alkin, bazı ürünlerdeki vergi indirimleri, fiyatları aşağı çekse de, enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürmek için zorunlu tüketim ürünlerinde bir sükünete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Emre Alkin, bazı ürünlerdeki vergi indirimleri, fiyatları aşağı çekse de, enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürmek için zorunlu tüketim ürünlerinde bir sükünete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, yüzde 0.74'lük Aralık ayı enflasyonu ile yüzde 11.84'lük 2019 yılı enflasyonunu değerlendirdi. Ortaya çıkan rakamların şaşırtmadığını belirten Prof. Dr. Alkin "Aslında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi verilerinden, Aralık enflasyonunun bu seviyede çıkacağının sinyallerini almıştık. Bazı ekonomistler yüzde 0.5'in altında bir Aralık ayı enflasyonu bekleseler de bence bu imkansızdı. Dolayısıyla yüzde 0.74 ile Aralık enflasyonu beklediğim gibi çıktı" dedi.

"SÖZ KONUSU RAKAMLAR FAİZ KARARLARINA DOĞRUDAN ETKİ YAPACAK"

Enflasyonda gelinen son durumun iki önemli gelişmeye işaret ettiğini ifade eden Alkin şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi 2020 yılında her ay başında heyecanla enflasyon oranlarını bekleyeceğiz. Çünkü söz konusu rakamlar faiz kararlarına doğrudan etki yapacak. İkincisi ve daha da önemlisi, yüzde 8.6'lık hedeflenen enflasyonu yakalamak için herhangi bir ay yüzde 1'in üzerinde enflasyonla karşılaşmamamız gerekiyor. Eğer böyle bir gelişme yaşanırsa, izleyen aylarda mutlaka eksi enflasyon çıkmalı ki hedef tutsun."

"GIDADA HALA GÖZLE GÖRÜLÜR FİYAT ARTIŞLARI VAR"

Enflasyon verilerine yönelik yoğun itirazlar geldiğine işaret eden Emre Alkin, vatandaşların 'Bu bizim enflasyonumuz değil' şeklindeki itirazlarında haklı olduklarını söyledi. Alkin "İnsanların geliri enflasyon kadar artmadığı için fiyat düşüşlerini tam olarak hissedemiyorlar. 2020 yılının ilk altı ayı enflasyon oranlarının nefes nefese takibiyle geçecek gibi gözüküyor. Çünkü gıda fiyatlarında ve işlenmemiş gıdada, tarım ürünlerinde fiyat artışları hala sıcaklığını koruyor. Aralık rakamları bize bunu gösterdi. Gıdada hala gözle görülür fiyat artışları var" dedi.

Bazı sektörlere yönelik vergi indirimlerinin enflasyonu aşağı çekici katkısı olacağını belirten ünlü ekonomist "Ancak tarım ürünleri, gıda ve halkın zaruri tükettiği mal ve ürünlerde bir sükunet yaşanmazsa 2020 yılında enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek mümkün olmayabilir" dedi.

"DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR İHTİYATLI VE AKILCI ADIMLAR ATMALI"

"Enflasyon önümüzdeki dönemde bir ya da iki ay tek haneye gerilese bile yeniden çift haneye yükseldiğine şahit olabiliriz" diyen Alkin "Bu da hem enflasyon beklentilerini hem faiz kararlarını hem de ekonominin temel dengelerini bozacak bir gelişme olur. 2020 yılında hem devletin hem de özel sektörün cesur adımlardan çok, ihtiyatlı ve akılcı adımlar atması gerekir. Benim vatandaşa tavsiyem, harcama ve yatırımlarında öncelik tespitlerini ve bunların finansman metodlarını akılcı şekilde tespit etsinler" diye konuştu.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR YANILGI İÇİNDE"

2019 yılı enflasyon hedefinin birkaç defa revize edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, "Aslında bunun bir nedeni de baz etkisiyle enflasyonun düşeceğinin bilinmesiydi. Ancak 2019 yılı başında uluslararası kuruluşlar tarafından ortaya koyulan olumsuz senaryoların hiçbirinin yaşanmadığını da hatırlatmak isterim. IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluşlara bakılırsa ekonomi yüzde 2.5 daralacaktı, enflasyon yüzde 15'e yükselecekti ama bunların hiçbiri yaşanmadı" dedi.


Emre Alkin, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:52 Kaynak: DHA
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