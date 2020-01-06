Enflasyonda üretici fiyatları kaynaklı baskıların ılımlı gelişimi sürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enflasyonda üretici fiyatları kaynaklı baskıların ılımlı gelişimi sürdü - Son Dakika Ekonomi

Enflasyonda üretici fiyatları kaynaklı baskıların ılımlı gelişimi sürdü

6 saat önce

Merkez Bankası, Aralık ayında imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimindeki ve sonuç olarak tüketici enflasyonu üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların da "ılımlı gelişmenin" sürdüğüne dikkat çekti.

Enflasyonda üretici fiyatları kaynaklı baskıların ılımlı gelişimi sürdü, System.String[]

Merkez Bankası, Aralık ayında imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimindeki ve sonuç olarak tüketici enflasyonu üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların da "ılımlı gelişmenin" sürdüğüne dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2019 yıllık artışı yüzde 7.36 ile tek hanede gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyatları 2018 yılı Aralık ayında aylık yüzde 2.22 düşmesine karşın, yıllık artış yüzde 33.64 düzeyindeydi. Üretici fiyatları Aralık ayında 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 17.56 arttı.

Merkez Bankası'nın Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Bu dönemde petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimindeki ılımlı seyir devam etmiştir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, dayanıksız tüketim, ara ve sermaye mallarında fiyatlar aylık bazda artış kaydederken; dayanıklı tüketim mallarında sınırlı bir oranda geriledi.

"Dayanıksız tüketim malları fiyatlarındaki yüksek oranlı artışta (yüzde 1.24) süt ve et ürünleri ile katı-sıvı yağlar öne çıkarken, ara malı grubunda metal ürünlerindeki fiyat artışları belirleyici oldu.

"Sermaye malı fiyatlarındaki yükselişte ise metal yapı ürünlerinin, motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları ve makinelerin etkisi hissedildi.

"Bu dönemde, elektrik üretimi ve dağıtımı ile petrol ürünleri fiyatlarındaki artışa karşın, gaz imalatı ve dağıtımı fiyatlarındaki düşüşle, enerji grubu fiyatları yatay bir seyir izledi."


Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:41 Kaynak: DHA
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