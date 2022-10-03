Enflasyonda yeni rekor: Yüzde 83,45 - Son Dakika
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Enflasyonda yeni rekor: Yüzde 83,45

03.10.2022 12:16
Enflasyonda yeni rekor: Yüzde 83,45

Türkiye'de enflasyon yeni bir zirveye ulaştı.

Türkiye'de enflasyon yeni bir zirveye ulaştı. TÜİK'in açıkladığı yeni verilere göre Eylül 2022 enflasyonu yüzde 83,45 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göreyse geçen ay enflasyon yüzde 186,27 oldu.Türkiye'de enflasyon geçen ay da hız kesmeden arttı. Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre, yıllık enflasyon oranı Eylül 2022'de yüzde 83,45'e ulaştı. Aylık değişim ise bir önceki aya göre yüzde 3,08 olarak kayda geçti. Bir önceki ay olan Ağustos ayında da TÜİK yıllık enflasyonun yüzde 80,21 olduğunu duyurmuştu. Eylül 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 117,66 ile ulaştırmada görülürken, onu yüzde 93,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler, onu da yüzde 89,68 ile ev eşyası izledi. En az artışın ise yüzde 30,76 ile haberleşmede görüldüğü bildirildi.

ENAG'a göre ise Eylül 2022 enflasyonu yüzde 186

Akademisyenlerden oluşan bağımsız kuruluş Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise yıllık enflasyon Eylül ayında yüzde 186,27 oldu. ENAG'a göre Eylül ayında kayda geçen aylık artış yüzde 5,30 oldu.

ENAG Agustos ayında yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak duyurmuştu. Geçen hafta da İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin en büyük metropolü olan kentteki enflasyon oranı yüzde 107,42 artış gösterdi. DW/ ETO,JD

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Disk-Ar: Emeklilerin Gıda Enflasyonu Yüzde 118,5, En Yoksul Grubun Enflasyonu Yüzde 137,3 Oldu Disk-Ar: Emeklilerin Gıda Enflasyonu Yüzde 118,5, En Yoksul Grubun Enflasyonu Yüzde 137,3 Oldu İSO Türkiye İmalat PMI eylülde 46,9 oldu İSO Türkiye İmalat PMI eylülde 46,9 oldu
Kaynak: Deutsche Welle

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enflasyonda yeni rekor: Yüzde 83,45 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enflasyonda yeni rekor: Yüzde 83,45 - Son Dakika
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