"Enflasyonda Yüksek Gıda Fiyatları Etkili Oldu"

TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan şunları söyledi:

"TÜFE ocakta aylık yüzde 1,06 ve yıllık bazda yüzde 20,35 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon verilerinde göze çarpan husus ise yüksek gıda fiyatları oldu. Yüksek gıda rakamları, enflasyonda aralık ayında yaşanan düşüş eğiliminin tersine dönmesine neden oldu. Bununla birlikte, Antalya ve çevresinde yaşanan doğal afetler de gıda fiyatlarındaki artışı tetiklemiştir. Bahar aylarına kadar enflasyonda gıda kalemlerinin inişli-çıkışlı belirleyici etkisini görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Gıda enflasyonu ile mücadelede ise tarım reformlarının ve çiftçiye sağlanacak destek mekanizmalarının artırılması büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, kur ve enerji maliyetlerindeki düşüşlerin ise enflasyon rakamının daha yüksek oluşmasının önüne geçtiğini görebiliriz. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2019 yıl sonu yüzde 14,6 enflasyon tahmininin yakalanması, hatta daha aşağıya çekilebilmesi için iş dünyası olarak üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz. Zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde Türkiye'nin çıkışı üretim ve ihracattır. Kaynaklarımızı tekrar ancak ihracatla yönelerek yükseltebiliriz. Döviz kurlarında son dönemdeki düşüş ve durağanlığın bizi bu yoldan asla döndürmemesi gerekmektedir. Türkiye'nin uzun vadede kalıcı ve ihracata dayalı büyüme üretmesi her şeyden daha önemlidir."