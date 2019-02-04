“Enflasyonda yüksek gıda fiyatları etkili oldu”
41 dakika önce
BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, ocak ayı enflasyonunda yüksek gıda fiyatlarının etkisini gösterdiğini söyledi.
BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, ocak ayı enflasyonunda yüksek gıda fiyatlarının etkisini gösterdiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:40
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