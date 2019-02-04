“Enflasyonda yüksek gıda fiyatları etkili oldu”

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, ocak ayı enflasyonunda yüksek gıda fiyatlarının etkisini gösterdiğini söyledi.

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Milli Piyango'dan Kafaları Karıştıran Çekiliş! 6,9 Milyarda Bir İhtimal Gerçek Oldu

Enflasyonun Açıklanmasıyla Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu