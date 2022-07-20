Enflasyondan akıllı telefon pazarına sağlam darbe!

Son birkaç yıldır akıllı telefon pazarı ve üreticilerin kazançları giderek azalıyor. Covid-19'un yayılmasından sonra gelen ve 2 yıl süren pandemi de bu durumu alevlendirdi. Tabii giderek yükselen küresel enflasyonu da unutmayalım.

Bunun gibi birçok neden yüzünden akıllı telefon pazarı büyük bir daralmanın içine girdi. Fakat daha önemli bir neden gözden kaçırılıyor. Bu da insanların artık eskiden olduğu gibi telefonlarını yükseltmeyi istemiyor oluşu.

Akıllı telefon pazarı sadece 3 ayda yüzde 9 daraldı!

Akıllı telefon pazarı geçtiğimiz yıllarda genel olarak yukarı doğru bir ivme ile giderek büyüyordu. Tabii dönemsel olarak ufak gerilemeler olsa da bu ciddi küçülmelere yol açmıyordu. Fakat özellikle 2020 yılından bu güne pazar hacmi her geçen gün daralıyor.

Bir istisna olarak 2021'in ilk yarısında pandeminin etkisiyle büyük bir teknoloji satın alım çılgınlığı yaşandı. Bu nedenle 2021 1. çeyrekte yüzde 30, 2. çeyrekte ise yüzde 10'luk bir büyüme gözlemlendi. Fakat o günden beri pazar giderek daralıyor.

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Öyle ki 2020 yılın içerisinde tüm çeyreklerde yüzde 1 ila 15 arasında bir küçülme yaşandı. Bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 10'un üzerinde şimdiyse biraz altında, yüzde 9'luk bir küçülme ile kapanmasına yol açtı.

Tabii burada bahsetmiş olduğumuz gibi pandemi ve küresel enflasyon gibi birçok etken olduğu doğru. Fakat arka planda kaldığı için görülmeyen küçülmenin asıl nedeni, insanların ilgisini yitirmiş olmasından kaynaklanıyor.

Telefon üreticilerine bireysel ve de bir bütün olarak baktığımızda da sonuç bunu gösteriyor. Örneğin Samsung, S serisinde yaşadığı kaybı A serisi ile telafi ederek pazar payını yüzde 18'den 21'e çıkarmayı başardı. Apple da iPhone 13'e olan talep nedeniyle yüzde 17 ile 2. sıraya yerleşti.

Fakat Xiaomi dışındaki Çinli markalara baktığımızda özellikle OPPO ve Vivo'da beklenenin aksine bir yükseliş değil, düşüş gözlemleniyor. Yani küresel olarak tüm markalar daha az satış yapıyor olsa da içlerinden bazıları bunu fırsata çevirerek pazar payını yükseltiyor.

Tabii yine de satış adeti tarafında büyük bir azalma mevcut. Örneğin 2021'in ilk çeyreğinde 350 milyon, ikinci çeyreğinde ise 250 milyon adete yakın sayıda akıllı telefon satıldı. Yani sadece ilk 6 ayda 600 milyon adet. Bu da aylık ortalama 100 milyona yakın bir miktar anlamına geliyor.

Bu yıl ise birinci ve ikinci çeyrekte toplamda 200 milyonun biraz üzerinde satış gerçekleşti. Yani aylık bazda baktığımızda 30 ila 40 milyon arasında bir satışa tekabül ediyor. Tabii 2020 yılının ilk yarısında senaryo bundan daha kötüydü. Fakat ikinci yarıda toparlamıştı. Şimdi de benzer bir tablo görmeyi bekliyoruz.

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