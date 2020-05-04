"Enflasyonla mücadele için gıda üretiminin arttırılması şart"

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, açıklanan Nisan 2020 enflasyon rakamlarının, gıda üretimini artırmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.



BUSİAD Başkanı Türkay, Nisan 2020 enflasyonunun aylık yüzde 0.85, yıllık ise yüzde 10.94 çıktığını hatırlatarak, "Ancak, enflasyon sepetinin yüzde 22.77'sini oluşturan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık enflasyon yüzde 2.53 oldu. Yani toplam aylık enflasyonun neredeyse 3 katı. Bu da bize yıllardır gıda üretimine ağırlık verilmesi gerektiği yönündeki yaklaşımımızın haklılığını gösteriyor" dedi.



Türkay, şöyle devam etti: "Bu salgın, bize kendi kendine yeten olmak zorunluluğunu gösterdi. Sağlıkta ve gıda üretiminde, kendi imkanlarımızı sonuna kadar kullanmak zorundayız. Gıda üretimini artırmamız şart. Bunun için, çiftçilerimizi bu işi sürdümeye özendirmek, ürünlerin maliyetini düşürmek ve yeni tarım alanları açıp, çiftçi sayısını artırmayı da gündemimize almak zorundayız. Tıbbi imkanları iyi olan, gıda için başkalarına bağımlı olmayan ülkeler bu süreçlerden daha güçlü çıkacaktır. Un ihracatında dünya birincisi, makarnada ikinciyiz. Bu başarıyı, başka tarımsal ürünlerde de gerçekleştirebiliriz. Biz de bu kapasiteye sahibiz"



BUSİAD Başkanı Türkay, artık çarkların tekrar dönmesinin konuşulduğu bir dönemde, işi sıkı tutup hem yurt içi, hem de yurt dışı talebi karşılayacak üretimi gerçekleştirebilmenin umudunu taşıdıklarını da kaydetti. - BURSA