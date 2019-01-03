Son Dakika Haberleri: Enflasyonla Mücadelede Herkese Görev Düşüyor"

Enflasyonla Mücadelede Herkese Görev Düşüyor"

28 dakika önce

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, "Enflasyonla mücadeleyi ne kamu ne de özel sektör tek başına yapabilir.

Enflasyonla Mücadelede Herkese Görev Düşüyor
Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, "Enflasyonla mücadeleyi ne kamu ne de özel sektör tek başına yapabilir. Enflasyonla mücadelede herkese görev düşüyor." ifadesini kullandı.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı sonu itibarıyla süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerinin yeni yılda da 3 ay boyunca devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Enflasyonla Mücadele Programı'nın döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına katkı sağladığını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Türk özel sektörü devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergiledi. 81 il ve 160 ilçedeki odalar ve borsalar bu programı sahiplenip, firmalarla birlikte katılım sağladı. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele etmek anlamına geliyor. Enflasyonla mücadeleyi ne kamu ne de özel sektör tek başına yapabilir. Enflasyonla mücadelede herkese görev düşüyor. TOBB çatısı altındaki oda ve borsalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte milli bir dayanışmayla 2019'da da enflasyonla mücadele için çaba göstermeye devam edecek. Kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla Türkiye'nin yeniden büyüme sürecine girmesini ümit ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Metin Güler, Eskişehir, Ekonomi
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