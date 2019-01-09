Son Dakika Haberleri: Enflasyonla Mücadelemiz Hız Kesmeden Devam Edecek"

Enflasyonla Mücadelemiz Hız Kesmeden Devam Edecek"

1 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, enflasyonla mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Enflasyonla Mücadelemiz Hız Kesmeden Devam Edecek
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, enflasyonla mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir özveri ve kararlılıkla bugüne kadar başarı ile yürüttükleri enflasyonla mücadelenin 2019 yılında da aynı şekilde devam ettirme azminde olduklarına belirtti.

Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade eden Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Enflasyonla mücadelemiz hız kesmeden devam edecek. Ancak bunu ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına çok önemli bir katkı sağlamıştır. Bizler de Türk özel sektörü olarak devletimizle birlikte topyekün bir duruş sergilemiş, 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte bu programı sahiplenip firmalarımızın en geniş şekilde katılımını sağlamıştık. Enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Zira enflasyonla mücadele işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele demektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:44 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Kırklareli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Poşet Uygulaması ile İlgili İlk Kez Konuştu: Anacığım Evde File Dokurdu

Son Dakika! Erdoğan Duyurdu: Oy Kullanmak İçin İkametini Taşıyanlar İçin İçişleri Bakanlığı Harekete Geçecek İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:44:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enflasyonla Mücadelemiz Hız Kesmeden Devam Edecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]