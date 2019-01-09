Kırklareli
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, enflasyonla mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.
Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir özveri ve kararlılıkla bugüne kadar başarı ile yürüttükleri enflasyonla mücadelenin 2019 yılında da aynı şekilde devam ettirme azminde olduklarına belirtti.
Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade eden Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Enflasyonla mücadelemiz hız kesmeden devam edecek. Ancak bunu ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Hazine ve Maliye
Bakanımız sayın Berat Albayrak
'ın liderliğinde hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına çok önemli bir katkı sağlamıştır. Bizler de Türk özel sektörü olarak devletimizle birlikte topyekün bir duruş sergilemiş, 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte bu programı sahiplenip firmalarımızın en geniş şekilde katılımını sağlamıştık. Enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Zira enflasyonla mücadele işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele demektir."