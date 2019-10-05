Son Dakika Haberleri: Enflasyonun direncini kıracak tedbirler geliyor
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Enflasyonun direncini kıracak tedbirler geliyor

1 saat önce

Hükümet, gelecek 3 yılda kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine Yeni Ekonomi Programı (YEP) enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yaparak enflasyonda atalet etkisini sınırlamayı hedefliyor.

Enflasyonun direncini kıracak tedbirler geliyor, System.String[]

Hükümet, gelecek 3 yılda kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine Yeni Ekonomi Programı (YEP) enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yaparak enflasyonda atalet etkisini sınırlamayı hedefliyor.

Hükümet, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:36 
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