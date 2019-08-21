Son Dakika Haberleri: Engel Atlama Avrupa Binicilik Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Engel Atlama Avrupa Binicilik Şampiyonası

46 dakika önce

Hollanda'da düzenlenen Engel Atlama Avrupa Binicilik Şampiyonası başladı.

Engel Atlama Avrupa Binicilik Şampiyonası, System.String[]
Hollanda'da düzenlenen Engel Atlama Avrupa Binicilik Şampiyonası başladı.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam'da düzenlenen şampiyonada milli biniciler Efe Siyahi ve Ömer Karaevli mücadele ediyor.
Veteriner kontrolünün ardından başlayan organizasyon 25 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Hollanda, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu, Kürtlerle Suriyelileri karşılaştırdı: Onlar da çocuk sayısını 5-6'ya düşürdü
AİHM Wikipedia dosyasını açtı, Türkiye'ye 31 Ekim'e kadar süre verdi Sberbank, Akkuyu'nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:42:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engel Atlama Avrupa Binicilik Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]