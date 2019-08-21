Engel Atlama Avrupa Binicilik Şampiyonası
46 dakika önce
Hollanda'da düzenlenen Engel Atlama Avrupa Binicilik Şampiyonası başladı.
Hollanda Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:56 Kaynak: AA
'da düzenlenen Engel Atlama Avrupa
Binicilik Şampiyonası başladı. Türkiye
Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam'da düzenlenen şampiyonada milli biniciler Efe Siyahi ve Ömer Karaevli mücadele ediyor.
Veteriner kontrolünün ardından başlayan organizasyon 25 Ağustos Pazar günü sona erecek.
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