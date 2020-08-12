Engel Atlama ve At Terbiyesi Balkan Şampiyonaları iptal edildi

Bulgaristan'da eylül ayında düzenlenmesi planlanan Engel Atlama ve At Terbiyesi Balkan Şampiyonalarının iptal edildiği duyuruldu.

Bulgaristan'da eylül ayında düzenlenmesi planlanan Engel Atlama ve At Terbiyesi Balkan Şampiyonalarının iptal edildiği duyuruldu. Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bulgaristan Binicilik Federasyonu'nun yaptığı duyuruya istinaden, takım ve sporcu katılım eksikliği nedeniyle, 2-6 Eylül tarihlerinde Engel Atlama ile 9-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan At Terbiyesi Balkan Şampiyonaları iptal edildi." denildi. İptal edilen şampiyonaların yerine aynı tarihlerde "CSI" ve "CDI" yarışmalarının yapılacağı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 08:57

Kaynak: AA

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