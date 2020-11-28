Engel atlama yarışmasında binicilerin zor anları - Son Dakika

TÜRKİYE Binicilik Federasyonu ve Kocaeli Atlı Spor Kulübü işbirliğiyle "Atatürk'ü Anma ve Engel Atlama" yarışları düzenlendi. Bazı biniciler atların ürkmesi sonucu attan düştü.

İzmit Fuar Alanı içerisinde bulunan Kocaeli Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen "Atatürk'ü Anma ve Engel Atlama" yarışlarına Kocaeli, İstanbul ve Bursa'dan 11 takım katılırken, 38 at ile 55 binici kıyasıya mücadele etti. Yarışlar esnasında engele yaklaşan bazı atların ürkmesi sonucu biniciler dengelerini kaybedip yere düştü. Düşen binicilere atlı spor kulübünde hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Kocaeli Atlı Spor Kulübü Müdürü Fikret Yıldız , "Yarışmalarımız Türkiye Binicilik Federasyonu'nun onayı ile olan yarışmalar. Biz daha önce bunun duyurusunu yaptık fakat pandemi nedeniyle insanların çekinceleri vardı, bununla ilgili izinlerimizi aldık ve yarışmamızı başlattık. Burada iki gün boyunca yarışmalar devam edecek. Bu organizasyona İstanbul ve Bursa'dan kulüpler de katıldı, bireysel olarak da katılanlar oldu. Toplamda 11 takımda 38 at 55 binicimiz yarışacak buradaki etkinliklerde" dedi.

Zaman zaman yarışlarda ufak tefek kazaların da yaşandığını söyleyen Yıldız, "Alışık olmayan kişiler için çok kötü bir şeymiş gibi geliyor ama bu sporun doğasında var. Sporcular defalarca antrenmanlarda bunun benzerlerini yaşıyorlar. Zaten sporun özelliği de bu, düştüğün yerden tekrar kalkmam gerekiyor. Hatta sporcular arasında bir gelenek var, antrenmanlarda düşen sporcu bir sonraki antrenmana tatlı getirir. Çok fazla düşen sporcularımız olduğu zaman 'Sana artık pastane yetmez' diye şaka yaparız. Bu sporun doğasında olan bir durum." diye konuştu.