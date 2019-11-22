Son Dakika Haberleri: "Engel" kokladı, samanların arasına zulalanan 129 kilo esrar bulundu
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"Engel" kokladı, samanların arasına zulalanan 129 kilo esrar bulundu

6 saat önce

"Engel" kokladı, samanların arasına zulalanan 129 kilo esrar bulunduDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen ve narkotik tespit köpeği Engel'in kullanıldığı operasyonda samanların arasına gizlenen 129 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.

"Engel" kokladı, samanların arasına zulalanan 129 kilo esrar bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen ve narkotik tespit köpeği Engel'in kullanıldığı operasyonda samanların arasına gizlenen 129 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Lice ilçesi Dibek köyünde saman dolu çuvallar içerisine gizlenen esrarların nakliye aracı ile büyükşehirlere sevk edileceği bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 21 Kasım 2019 Perşembe günü bahse konu nakliye aracının fiziki takibi yapılmış, araç Lice ilçesi Damar yol ayrımında durdurulmuştur. Durdurulan araçta yapılan ve narkotik tespit köpeği Engel'in de kullanıldığı adli aramada, aracın kasasında bulunan saman dolu çuvalların içerisine gizlenmiş 20 adet poşet içerisinde, satışa hazır vaziyette 129 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, yakalanan uyuşturucu maddeye el konulmuş, şüpheli M.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

Engel kokladı, samanların arasına zulalanan 129 kilo esrar bulundu

Narkotik, Lice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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