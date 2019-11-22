Son Dakika Haberleri: Engel samanların arasına zulalanan 129 kilo esrarı buldu
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Engel samanların arasına zulalanan 129 kilo esrarı buldu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde narkotik köpeği Engel'in de katılımı ile düzenlenen operasyonda, samanların arasına gizlenmiş 129 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Engel samanların arasına zulalanan 129 kilo esrarı buldu, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde narkotik köpeği Engel'in de katılımı ile düzenlenen operasyonda, samanların arasına gizlenmiş 129 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice ilçesi Dibek köyünde saman dolu çuvallar içerisine gizlenen esrarların nakliye aracı ile büyükşehirlere sevk edileceği bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 Kasım 2019 Perşembe günü bahse konu nakliye aracının fiziki takibi yapılmış, araç Lice ilçesi Damar yol ayrımında durdurulmuştur. Durdurulan araçta yapılan ve narkotik tespit köpeği Engel'in de kullanıldığı adli aramada, aracın kasasında bulunan saman dolu çuvalların içerisine gizlenmiş 20 adet poşet içerisinde satışa hazır vaziyette 129 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan uyuşturucu maddeye el konulmuş, şüpheli M.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Narkotik, Lice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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