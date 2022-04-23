ENGEL TANIMADAN HEDİYELERİ HAZIRLAYIP KÖY OKULUNA ULAŞTIRDILAR - Son Dakika
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ENGEL TANIMADAN HEDİYELERİ HAZIRLAYIP KÖY OKULUNA ULAŞTIRDILAR

23.04.2022 10:02

AMASYA'da engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar köy okulundaki öğrencilere bayram hediyesi oldu.

AMASYA'da engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar köy okulundaki öğrencilere bayram hediyesi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi Çatısı altında Türkiye Sakatlar Derneği ve Altı Nokta Körler Derneğinin ortaklaşa yaptıkları ahşap boyama ve vernikleme kursunda engelli bireyler tarafından yapılan oyuncaklar Yıkılgan İlkokulu öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hediye olarak gönderildi.

Tüm dünya çocuklarının Çocuk Bayramı'nı kutlayan Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Aslan, Engelli kardeşlerimiz, köydeki çocuklarımız için kendi elleriyle yapmış oldukları ürünleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kendileri hediye etmiş olacaklar dedi.

Ahşap boyama kursunun engelli bireylerinden Mustafa Üstün, 'Burada bayrama çocuklara hediye yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz oyuncakları 23 Nisan'da onlara hediye vereceğiz'ifadelerini kullandı.

Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki engelli bireyler Yıkılgan Köyündeki İlkokulu ziyaret ederek çocukların düzenlemiş olduğu 23 Nisan programına katılıp yapmış oldukları oyuncakları hediye etti.

'ÇOCUKLARIMIZIN COŞKULARINA ŞAHİT OLDUK'

Öğrencilerden Gamze Öten, 23 Nisan için ablalarımız ağabeylerimiz bize oyuncak getirmişler, onlara çok teşekkür ederiz dedi.

Öğrencilerin bayramını kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Halk Eğitim Merkezi ve Sakatlar Derneği Amasya Şubesinin işbirliği ile üretilen ürünleri öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hediye ettik. Bugün hep beraber çocuklarımızın coşkularına şahit olduk. Bu anlamlı günde hediyeleri elleriyle hazırlayan bireylerimize de teşekkür ederim diye konuştu.

ENGEL TANIMADAN HEDİYELERİ HAZIRLAYIP KÖY OKULUNA ULAŞTIRDILAR
ENGEL TANIMADAN HEDİYELERİ HAZIRLAYIP KÖY OKULUNA ULAŞTIRDILAR
ENGEL TANIMADAN HEDİYELERİ HAZIRLAYIP KÖY OKULUNA ULAŞTIRDILAR
ENGEL TANIMADAN HEDİYELERİ HAZIRLAYIP KÖY OKULUNA ULAŞTIRDILAR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGEL TANIMADAN HEDİYELERİ HAZIRLAYIP KÖY OKULUNA ULAŞTIRDILAR - Son Dakika


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