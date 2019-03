Engel" Tanımayan Bir Başarı Hikayesinin Adı: Emre Vural

Doğuştan bedensel engelli olmasına rağmen hayattan hiç kopmayan Emre Vural, yaşantısıyla başta engelliler olmak üzere herkese örnek oluyor.

MUHAMMET NUSRET ALTUN - Doğuştan bedensel engelli olmasına rağmen hayattan hiç kopmayan Emre Vural, yaşantısıyla başta engelliler olmak üzere herkese örnek oluyor.



İnsanın isterse neler başarabileceğinin en önemli örneklerinden biri olan 27 yaşındaki Vural, SMA (Bir tür kas hastalığı) hastalığına rağmen yaşama sevincini hiçbir zaman kaybetmedi.



Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nü bitiren Emre Vural, şimdi de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde öğrenimine devam ediyor.



Bir medya şirketinde yöneticilik ile yerel bir gazetede köşe yazarlığı da yapan, boccia branşında milli sporcu olan, Trabzonspor Kulübü'nde kongre üyeliği bulunan Vural, hem spor hem de sosyal hayatını aktif şekilde sürdürüyor.



Evindeki odasında forma koleksiyonu da bulunan Emre Vural, Lionel Messi'den Cengiz Ünder'e, Arda Turan'dan Tolga Zengin'e kadar birçok yıldız futbolcunun kendisine gönderdiği imzalı formaları saklıyor.



"Her Türk vatandaşı ülkeye borcunu ödemek zorundadır"



Samsun'da yaşayan Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin ve sevdiklerinin her zaman arkasında olmasının kendisine güç kattığını, pes etmeyen, vazgeçmeyen ve iyiyi arayan, fark yaratmaya çalışan bir hayat sürdürmeye çalıştığını söyledi.



Geçen sene Bakü'de düzenlenen özel bir turnuvada bocciada 2'nci olduğunu, ancak altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'nı okutamadığı için buruk bir sevinç yaşadığını aktaran Emre Vural, "Gerçekten çok büyük hedeflerim var. Çünkü şöyle düşünüyorum; Her Türk vatandaşı bu ülkeye borcunu ödemek zorundadır. Bunu bazıları askerlik yaparak, bazıları iyi bir doktor olarak, bazıları sadece iyi bir birey olarak ödüyor. Ben de ülkeme borcumu mutlaka bir gün olimpiyatlarda altın madalya kazanarak ödemeyi hedefliyorum." dedi.



Boccia sporunun engelliler için önemine de değinen Vural, "Ağır engellilerin dünyada yapabileceği tek spor dalı. Ben yaklaşık 5 yıl önce bu spora başladım. İlk başta hobiydi, fakat süreç beni çok daha farklı yerlere götürdü. Çiftlerde Türkiye 2'nciliğim, teklerde de 4'üncülüğüm var." diye konuştu.



Kendisiyle aynı hastalığı bulunan ablası Fulya'nın da boccia ile ilgilendiğini anlatan Emre Vural, "Bir kere rakip de olduk fakat beni geçti, Türkiye 2'ncisi oldu. Bu eve gümüş madalya geldi ama benim odama değil, onun odasına gitti. Bocciaya devam ettiğim sürece rakip olmaya devam edeceğiz. Sahada babamın kızını bile tanımam." ifadesini kullandı.



"15 Temmuz gecesi engelli olduğuma üzüldüm"



Vural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık 9 yıl önce tanıştıklarını, aralarında çok güzel bir sevgi bağı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Samsun'a her gelişinde kendisiyle görüşürüz. Geçen yıl Samsun'a bir programa geldiğinde kendisiyle havalimanında uzunca sohbet ettik. Bana dedi ki; '26 yıldır engellisin. Hiç mi hayata küsmedin ya da pes etmedin, böyle dinamiksin'. Ben de 'Engelimin bana hiç eksi getirdiğini görmedim, buna izin vermedim. Dışarıdaki hiç kimseden kendimi farklı hissetmedim ve bu sayede başarılı oldum, fakat sadece 15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp bir şey yapamadığım için engelli olduğuma üzüldüm."



Emre Vural'ın ablası Fulya Vural da kardeşiyle antrenmanlara devam ettiklerini, çok çalıştıklarını, uluslararası turnuvalarda başarılar kazanmayı hedeflediklerini dile getirdi.





Vural kardeşlerin antrenörlüğünü yapan Gamze Ekinci de iki sporcunun da oldukça azimli olduğunu, kendilerinden bocciada büyük başarılar beklediklerini ifade etti.

