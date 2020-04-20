'Engel tanımayan masallar' işitme engelli çocuklara ulaştırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Engel tanımayan masallar' işitme engelli çocuklara ulaştırılıyor - Son Dakika

'Engel tanımayan masallar' işitme engelli çocuklara ulaştırılıyor

6 saat önce

'Engel tanımayan masallar' işitme engelli çocuklara ulaştırılıyor Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, işitme engelli çocuk ve vatandaşları unutmadı Masal Saati etkinliğinde öğretmenler tarafından anlatılan masallar işaret diliyle öğrencilere aktarılıyor.

'Engel tanımayan masallar' işitme engelli çocuklara ulaştırılıyor

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, işitme engelli çocuk ve vatandaşları unutmadı

Masal Saati etkinliğinde öğretmenler tarafından anlatılan masallar işaret diliyle öğrencilere aktarılıyor.

SAKARYA - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından devam ettirilen uzaktan eğitim programları kapsamında her akşam yayınlanan Masal Saati etkinliğinde işitme engelli çocuklar ve vatandaşlar unutulmadı. Öğretmenler tarafından anlatılan masallar, işaret dili tercümanınca engelsizleştirilerek keyifli bir yolculuğa dönüşüyor.

Sakarya İl Müdürlüğü tarafından devam ettirilen uzaktan eğitim çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan zengin içerikli programlar, çocuk ve öğrenciler başta olmak üzere her yaş grubu tarafından ilgi ile izleniliyor. Uzaktan eğitim programları kapsamında bir süredir her akşam çocuklara öğretmenler tarafından birbirinden ilginç masallar 'Masal Saati' etkinliğinde anlatılıyor. Etkinlik kapsamında işitme engelli öğrenciler ve vatandaşlarda unutulmadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenleri tarafından anlatılan masallar, İşaret Dili Tercümanı tarafından engelsizleştirilip işitme engelli çocuklar ve vatandaşlara aktarılıyor.

Hafta içleri saat 21.00'da başlayan Masal Saati etkinliği, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü youtube kanalından yayınlanıyor. Uzaktan eğitim çalışmalarından dolayı her kesimden olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Bizim her çocuğumuz özeldir. Her çocuğumuzu düşünüyoruz. Bu kapsamda da bir süredir devam ettirdiğimiz Masal Saati etkinliğinden işitme engelli çocuklarımız ve vatandaşlarımızın da faydalanması için işaret diliyle anlatımı da ekledik. Her öğrencimiz ve çocuğumuz ile yakından ilgilenmeye gayret ediyoruz. Tüm çalışmalarımızı Bakanlığımızın 'Uzaktan Eğitim Yakından İlgi' anlayışı çerçevesinde sürdürüyoruz. Uzaktan eğitim çalışmalarının bizlere çok olumlu geri dönüşleri oluyor" dedi.

'Engel tanımayan masallar' işitme engelli çocuklara ulaştırılıyor

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:22 Kaynak: İHA

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