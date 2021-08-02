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Engeli başarısına engel olamadı, sıralamada dereceye girdi - Son Dakika

Engeli başarısına engel olamadı, sıralamada dereceye girdi

02.08.2021 12:44

Engeli başarısına engel olamadı, sıralamada dereceye girdi -Görme engelli öğrenciden YKS başarısı Sivas'ta öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi görme engelli Halit Şahin, YKS sınavında sözel alanda Türkiye bin 291.'si oldu Sivas'ta öğrenim gören 12.

Engeli başarısına engel olamadı, sıralamada dereceye girdi

-Görme engelli öğrenciden YKS başarısı

Sivas'ta öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi görme engelli Halit Şahin, YKS sınavında sözel alanda Türkiye bin 291.'si oldu

SİVAS - Sivas'ta öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi görme engelli Halit Şahin, YKS sınavında sözel alanda Türkiye bin 291.'si oldu.

Binlerce adayın beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. 1 milyon aday barajı geçemezken gün geçtikçe sınavda dereceye giren öğrencilerde kendilerini göstermeye başladı. Sivas'ta da görme engelli Halit Şahin üniversite sınavında büyük bir başarı elde etti. Kent merkezinde bulunan Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Şahin, Alan Yeterlilik Sınavı'ndasözel bölümde Türkiye bin 291.' si oldu. Sınavını okuma- kodlama yöntemi ile yapan Halit Şahin, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 19 doğru 5 yanlış, Tarih-1 ve 2 dersinde 15 doğru 6 yanlış, Coğrafya-1 ve 2 dersinde 8 doğru 1 yanlış, Felsefe grubunda ise toplam 12 doğru 4 yanlış yaparak başarı elde etti. Şahin, başarısının sebebinin ise öğretmenlerinin, arkadaşlarının ve ailesinin desteğiyle olduğunu söyledi.

Arkadaşları ve öğretmenleri destek oldu

Sınavda dereceye giren Halit Şahin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin desteği ile başarı gösterdiğini belirterek, "Buraya ilk geldiğimde endişeliydim yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Ama okula çok çabuk alıştım. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim çok ilgilendi benimle. Yabancılık çekmedim okulumda. Dokuzuncu sınıftayken Kuran-ı Kerim dersi aldık. Öğretmenlerim özel olarak beni götürüp getirdi kursa. Onunu sınıfta Selam hocamızdan bilgisayar dersi aldım. Üniversite sınavı hazırlıklarında sözel bölümü tercih ettim. Hocalarım bana anlamadığım yerlerde de yardımcı oldu. Kendi tekrarlarımı yaptım, not alarak ve testleri arkadaşlarımla beraber çözerek bu yerlere geldim. Hocalarımın ve arkadaşlarımın Allah işini rast getirsin. Onların sayesinde buralara geldim. Bu başarı dersleri severek çalışmamadan ve hocalarımın ve arkadaşlarımın benimle ilgilenmesiyle gayretim daha da arttı. Zorlandığım oldu. pandemi sürecinde derslerden uzak kaldık" dedi.

"Gurur duyuyorum"

Halit Şahin'in babası Ahmet Şahin oğluyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Çocuğumun başarısını öncelikle öğretmenlere borçluyuz. Hem bu okul, Bekir Karataş hocamız çok ilgilendi. Maddi manevi diyebilirim. Selam hocamız var Halit'e bilgisayar öğretti. Sonsuz teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum oğlumla. Halit'in görme engelli çocuklara örnek olmasını istiyorum. Hiçbir şey engel değil" diye konuştu.

Halit Şahin'in Öğretmeni Selman Deveci ise, "Halit'e biz aslında gönül gözüyle bakıp görmeyi ve gördüğünü idrak etmeyi öğrettik. Normalde görme engellilerin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Çok başarılıdırlar. Yeter ki insanlar destek versin. Halit bu güvenle hocalarının verdiği destekle, ailesinin verdiği destekle çok büyük yerlere geldi" şeklinde konuştu.

Engeli başarısına engel olamadı, sıralamada dereceye girdi
Engeli başarısına engel olamadı, sıralamada dereceye girdi
Engeli başarısına engel olamadı, sıralamada dereceye girdi
Engeli başarısına engel olamadı, sıralamada dereceye girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Görme Engelli, Halit Şahin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engeli başarısına engel olamadı, sıralamada dereceye girdi - Son Dakika


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