Engeli Engel Olmuyor,

Burhaniye ilçesinde, 2 yaşındayken uygulanan yanlış tedavi yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olan Müfide Esringün'ün engeli, üretip kendi ayakları üstünde durmasına engel olmadı.

Burhaniye ilçesinde, 2 yaşındayken uygulanan yanlış tedavi yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olan Müfide Esringün'ün engeli, üretip kendi ayakları üstünde durmasına engel olmadı. Engelli vatandaşların engellerinin çıkar yolu olarak kullanılmasından şikayetçi olan Esringün, engellilere yardım adı altında para toplayanların da önlenmesini istedi.



Turhan Bayrak Parkı önünde ürünlerini satmaya çalışan Esringün, üretime katkı vermekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Evinde hazırladığı örme bebek, örme anahtarlık ve lif keseleri satarak geçimine katkı sağladığını anlatan 59 yaşındaki Müfide Esringün, "2 yaşımdan beri engelliyim. Yürüyemiyorum. Kışın 7 gün 24 saat yatağın üzerinde oturuyoruz. Evden çıkamıyorum. Kışın ürettiklerimi yazın satmaya çalışıyorum. Aslında ellerimiz tutuyor. Aklımız da çalışıyor. Devlet bize evde üreteceğimiz şeyler getirse biz de yapsak. Evde oturduğumuz yerde para kazanabilsek çok daha iyi olacak. Bu benim en büyük hayalim. Hani eli tutan aklı yeten hastaların evde boşu boşuna tüketici olacağına üretici olmasını sağlamak lazım. Fason işler getirsinler biz yapalım. Öyle olmayınca biz kendi ürettiklerimizi satmaya çalışıyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Hem faydalı oluyoruz hem moralimiz düzeliyor. Belediyemiz bize çok yardımcı oluyor. Zabıta arkadaşlar gelip geçerken hat hatır sorarlar. Ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. İnsan, her zaman eli tuttuğu sürece bir şeyler üretebilir. Evde yaptıklarımı burada satıp geçim sağlıyorum. Engellilere yardım adı altında sokakta para toplayanlar var. Bunların önlenmesini istiyorum"diye konuştu. - BALIKESİR

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