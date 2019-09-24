Son Dakika Haberleri: "Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi"
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"Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi"

13 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, tüm çocukların kaliteli erken çocukluk eğitimine ulaşmasını amaçladıklarını belirterek, "Engelli çocuğun eğitim bulamaması ya da görememesinin bir ülkenin gayrisafi milli hasılasına yüzde 3 ve 7 arasında bir oranda...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, tüm çocukların kaliteli erken çocukluk eğitimine ulaşmasını amaçladıklarını belirterek, "Engelli çocuğun eğitim bulamaması ya da görememesinin bir ülkenin gayrisafi milli hasılasına yüzde 3 ve 7 arasında bir oranda etki edebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde AB'nin finansal desteğiyle Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya ve Samsun'da 90 pilot okulda 32 bin çocuk ve ailelerin yararlanması amaçlanan "Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi"nin tanıtımı bir otelde yapıldı.

Berger, proje çerçevesinde bir ülkede karşılanabilir eğitimi ülkenin bütün çocuklarına mümkün kılmak için çabaladıklarını söyledi.

AB olarak Türkiye'de pek çok eğitim projesi sürdürdüklerini anımsatan Berger, bu projelerle her açıdan ülkede yetişen ve ülkeye gelen yeni nüfusun eğitim ihtiyacını karşılamak istediklerini vurguladı.

"4 yaşından itibaren yüzde 25'e ulaşmasını sağlayacağız"

Berger, kapsayıcı eğitimin insan haklarıyla bağlantılı olduğuna, bu projenin de engelli çocukların temel eğitim hakları kapsamında yer aldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UNICEF dünya üzerinde bizim en çok güvendiğimiz ortağımız. Bu iş birliği projemizde sadece insan hakları değil ekonomik olarak da fayda sağlanacak. Tüm çocukların kaliteli erken çocukluk eğitimine ulaşmasını amaçlıyoruz. Engelli çocuğun eğitim bulamaması ya da görememesinin bir ülkenin gayrisafi milli hasılasına yüzde 3 ve 7 arasında bir oranda etki edebileceğini düşünüyoruz.

Bu eğitimlerle yoksulluk, dışlanmışlık çemberleri kırılabilmiş olacak, aynı zamanda okul öncesi eğitimle kadınların da iş gücü piyasalarına erişebilmeleri temin edilecek. 4 yaşından itibaren bütün çocukların erken dönem çocukluk eğitiminin yüzde 25'e ulaşmasını sağlayacağız. Bugün bu projeyi kamuoyuna duyururken, başarıyla neticelendiğini de dört gözle bekliyoruz."

"İlk aşamada 32 bin çocuk faydalanacak"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de engeli bulunan çocukların ve ailelerinin de bu eğitimlere ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Çocukların eşit fırsatlara erişebilmeleri söz konusu olduğunda engeli olanların ileride başarılı olabilmeleri için şimdiden desteklenmeleri gerektiğinin altını çizen Duamelle, şunları kaydetti:

"Bu imkanların kendilerine sağlanması gerekiyor. Kızlar ya da erkekler, engeli olan ya da olmayanlar, her çocuk için bu eğitimler kritik öneme sahiptir. İlk aşamada 32 bin çocuk faydalanacak. Daha sonra da kapsam dahilindeki projeyi ölçeklendireceğiz. İkinci aşama da çok yakında gündeme gelecek. Ne tip bir engeli olursa olsun ümit ediyoruz ki bütün çocuklar farkına varabilsin ve toplumda öncü ve aktif roller alabilsin."

Çocukluk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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